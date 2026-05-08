NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ruairi Cullinane lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "starken Jahresauftakt" der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia. Die Zielsetzungen deuteten aber darauf hin, dass der Analysenkonsens für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) etwas zu hoch sein könnte./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT



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