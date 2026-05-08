International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ruairi Cullinane lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "starken Jahresauftakt" der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia. Die Zielsetzungen deuteten aber darauf hin, dass der Analysenkonsens für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) etwas zu hoch sein könnte./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4,80 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
3,84 £
|
Abst. Kursziel*:
25,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,35%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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