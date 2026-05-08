International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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08.05.2026 10:13:26

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ruairi Cullinane lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "starken Jahresauftakt" der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia. Die Zielsetzungen deuteten aber darauf hin, dass der Analysenkonsens für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) etwas zu hoch sein könnte./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
3,84 £ 		Abst. Kursziel*:
25,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24,35%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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