Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Der Rüstungskonzern müsse den gewaltigen Auftragsbestand in Umsatzwachstum ummünzen, um wieder vermehrt Anleger an der Börse anzuziehen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Unternehmen Großaufträge im Geschäft mit "traditionellen" Rüstungsgütern ergattern, um die Sorgen der Anleger hinsichtlich des Einflusses der sich veränderten, modernen Kriegsführung zu mildern. Beides dürfte aber noch etwas dauern, mindestens bis zu den Halbjahreszahlen im August. Langfristig blieben die Perspektiven gut./rob/mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 308,00 €
|
Abst. Kursziel*:
56,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 290,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,89%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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07:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1500 Euro (dpa-AFX)
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07.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Gewinnwachstum im ersten Quartal - HENSOLDT & RENK ebenfalls im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
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