Vincorion Aktie

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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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08.05.2026 08:17:27

Vincorion Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen sei nach einem starken ersten Quartal voll auf Kurs zu den Jahreszielen, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. 90 Prozent der für 2026 geplanten Umsatzerlöse seien bereits abdeckt - dies sei eine hervorragende Perspektive./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,70 € 		Abst. Kursziel*:
19,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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