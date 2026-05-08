LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Flora Bocahut attestierte dem Finanzinstitut in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung ein gemischtes erstes Quartal. Gewinnseitig seien die Erwartungen zwar etwas übertroffen und umsatzseitig erfüllt worden, doch das Nettozinseinkommen und die Kernkapitalquote (CET1) hätten die Erwartungen nicht erreicht. Die Ziele bis 2028 lägen dem Konsens nahe. Die Pläne für das Jahr 2030 wirkten ambitioniert./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT



