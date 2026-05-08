International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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08.05.2026 10:14:52

International Consolidated Airlines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal dank starker Ticketpreis-Entwicklungen die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei robust. Dennoch erwartet der Experte die Aktien unter Druck wegen der Belastungen durch höhere Treibstoffkosten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3,84 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3,86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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