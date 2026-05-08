Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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08.05.2026 10:12:57

Commerzbank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Outperform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36,52 € 		Abst. Kursziel*:
17,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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