GFT Aktie
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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Aus Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz würden bei dem Softwareanbieter Chancen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Angesichts des wieder eingeschlagenen Wachstumskurses und der nach wie vor attraktiven Bewertung bleibt der Experte bei seiner positiven Empfehlung. Er lobte auch starke Auftragseingänge./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
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Unternehmen:
GFT SE
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,90 €
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Abst. Kursziel*:
9,59%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
22,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
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KGV*:
-
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