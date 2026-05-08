HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Aus Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz würden bei dem Softwareanbieter Chancen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Angesichts des wieder eingeschlagenen Wachstumskurses und der nach wie vor attraktiven Bewertung bleibt der Experte bei seiner positiven Empfehlung. Er lobte auch starke Auftragseingänge./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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