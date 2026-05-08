GFT Aktie

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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

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08.05.2026 08:43:31

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Aus Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz würden bei dem Softwareanbieter Chancen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Angesichts des wieder eingeschlagenen Wachstumskurses und der nach wie vor attraktiven Bewertung bleibt der Experte bei seiner positiven Empfehlung. Er lobte auch starke Auftragseingänge./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,90 € 		Abst. Kursziel*:
9,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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