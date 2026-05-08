McDonalds Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 380 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Bernstein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Resultate der Schnellrestaurant-Kette an. Die Zielsenkung begründete er mit dem derzeitigen konjunkturellen Gegenwind und dessen Auswirkungen auf das Konsumenteneinkommen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 350,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 283,70
|
Abst. Kursziel*:
23,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 283,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,37%
|
Analyst Name::
Jeffrey Bernstein
|
KGV*:
-
Analysen zu McDonald's Corp.
|07:02
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
