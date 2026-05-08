NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen übertroffen und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin, die er mit "Neutral" bewertet. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST





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