Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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08.05.2026 07:09:37

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen übertroffen und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin, die er mit "Neutral" bewertet. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,32 € 		Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
68,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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