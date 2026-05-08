KRONES Aktie
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
128,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,13%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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