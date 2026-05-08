International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Begleitaussagen klinge die Gruppe aber vorsichtiger als die Wettbewerber, was die Perspektiven im zweiten Halbjahr betreffe./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,70 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
3,86 £
|
Abst. Kursziel*:
21,82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,05%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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