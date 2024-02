LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 190 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Online-Handelsgiganten stehe an der Schwelle zu einem soliden Lauf, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Beschleunigung der Umsätze in der Cloud-Sparte AWS, des Auftragsbestands und des Wachstums im Einzelhandelsbereich. Zudem stiegen die Margen und die Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz verbessere sich zunehmend. Amazon sei seine bevorzugte Aktie unter den Börsenschwergewichten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 03:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 03:28 / GMT





