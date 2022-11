Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Anlagenbauers Andritz nach der Vorlage starker Drittquartalszahlen des Konzerns bekräftigt. Auch das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Cansu Tatar bei 57 Euro belassen. Die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel wurden als exzellent und über den Erwartungen bewertet.

Der Auftragseingang sprang im Jahresvergleich um 84 Prozent auf 2,68 Mrd. Euro in die Höhe und lag damit deutlich über den Prognosen. Die erneut starken Geschäftsergebnisse zeigen, dass Andritz in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld nicht krisenanfällig sei. Inmitten der Energiekrise in Europa profitiere das Unternehmen von einem breiten Produktportfolio an nachhaltigen Energielösungen inklusive erneuerbarer Energien, und in den Bereichen Recycling und Biotreibstoffe.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 der Andritz erwarten die Warburg-Analysten weiterhin einen Gewinn von 3,67 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen unverändert bei 3,79 (2023) und 4,04 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden für die Jahre 2022 bis 2024 werden mit jeweils 1,65 Euro je Aktie erwartet.

Am Freitagnachmittag notierte die Andritz-Aktie mit einem satten Plus von mehr als elf Prozent bei 51,50 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN AT0000730007

2022-11-04