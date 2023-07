Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Buy" und ihr Kursziel von 75 Euro für die Aktien von Andritz in Reaktion auf die in der Früh gemeldeten Halbjahreszahlen bestätigt. Der Baader-Analyst Peter Rothenaicher sieht die Aktien des steirischen Anlagenbauers weiter als massiv unterbewertet an. Andritz sei zudem eines der risikoresistentesten Unternehmen innerhalb seiner Peer-Group, so der Experte.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 der Andritz prognostiziert die Baader Bank weiterhin einen Gewinn von 5,00 Euro je Aktie. Für die Folgejahre liegen die Schätzungen bei 5,49 Euro bzw. 5,58 Euro je Titel. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 2,60 (2023), 2,90 (2024) und 3,00 (2025) Euro pro Anteilsschein.

Baader Bank

