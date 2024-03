Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "Buy" für die Aktie der Andritz in Reaktion auf die von dem Anlagenbauer gemeldeten Jahresergebnisse bestätigt. Die Umsätze aller vier Geschäftsbereiche des Konzerns hatten von einer guten Geschäftsentwicklung profitiert, heißt es in der Andritz-Analyse.

Ihr Kursziel von 84 Euro haben die Analysten ebenfalls unverändert belassen und sehen damit erhebliches Aufholpotenzial. An der Wiener Börse notierten Andritz-Aktien am Mittwochnachmittag deutlich darunter bei 58,50 Euro. Die Aktie weist einen ungerechtfertigten Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen Industriegüterherstellern auf, so die Analysten.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 der Andritz prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten einen Gewinn von 5,38 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,72 (2025) und 6,24 (2026) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 2,70 (2024), 3,00 (2025) und 3,20 (2026) Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/ste

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0060 2024-03-06/15:45