Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Anlagenbauers leicht von 60,00 auf 61,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Daniel Lion bestätigt.

Bewertungstechnisch betrachten die Erste-Experten Andritz als massiv unterbewertet, angesichts der positiven Dynamik in allen Divisionen, hieß es in der aktuellen Studie. Obwohl der Abstand zur Vergleichsgruppe verringert wurde, wird die Aktie weiterhin mit Abschlägen von über 25 Prozent sowohl für 2022 als auch 2023 gehandelt. Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,13 Prozent bei 44,70 Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 3,14 Euro für 2021, sowie 3,41 bzw. 3,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,80 Euro für 2021, sowie 1,90 bzw. 2,20 Euro für 2022 bzw. 2023.

