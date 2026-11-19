NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 914 Euro belassen. Ähnlich wie das Medikament Vygart gegen Autoimmunerkrankungen sehe das Biotech-Unternehmen seinen am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten Empasiprubart als potenziellen Kassenschlager, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Entsprechend wichtig seien die im Dezember anstehenden Phase-3-Studiendaten, um das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit von Argenx zu stärken, das Konzentrationsrisiko im Portfolio zu verringern./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:24 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.