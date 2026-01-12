arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 889 auf 850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vorläufige Zahlen des Biotech-Unternehmens für den Umsatz im vergangenen Jahr bestätigen das hohe Wachstum, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien allerdings nicht die positive Überraschung, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten. Der kleine Kursrücksetzer biete angesichts der klaren Bestätigung der Langfristziele eine weitere Einstiegschance./niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:57 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
