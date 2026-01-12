arGEN-X Aktie

678,80EUR -1,80EUR -0,26%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 18:17:32

arGEN-X Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 889 auf 850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vorläufige Zahlen des Biotech-Unternehmens für den Umsatz im vergangenen Jahr bestätigen das hohe Wachstum, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien allerdings nicht die positive Überraschung, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten. Der kleine Kursrücksetzer biete angesichts der klaren Bestätigung der Langfristziele eine weitere Einstiegschance./niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:57 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Kaufen
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
671,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
678,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu arGEN-X N.V.

mehr Analysen
18:17 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 678,80 -0,26% arGEN-X N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

19:20 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
18:18 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:17 arGEN-X Kaufen DZ BANK
18:16 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12:44 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
11:39 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:38 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
11:37 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
11:37 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Danone Sell Deutsche Bank AG
11:35 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
11:35 Beiersdorf Buy Deutsche Bank AG
11:31 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:05 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:04 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:03 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:20 Salesforce Overweight Barclays Capital
10:20 Oracle Overweight Barclays Capital
10:19 Microsoft Overweight Barclays Capital
10:14 BASF Neutral UBS AG
10:13 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:11 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:08 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:03 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:59 ASML NV Buy UBS AG
09:59 Akzo Nobel Neutral UBS AG
09:53 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:50 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Inditex Outperform Bernstein Research
09:48 Zalando Underperform Bernstein Research
09:48 PUMA Outperform Bernstein Research
09:47 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
08:05 SAP Buy UBS AG
07:55 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
07:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07:48 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:48 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:45 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
07:45 Philips Overweight Barclays Capital
07:44 UBS Underweight Barclays Capital
07:43 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:27 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen