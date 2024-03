FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown vor den kommende Woche erwarteten Resultaten von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 2 auf 1,60 Euro gesenkt. Analyst Thomas Rothäusler rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die Zahlen zur Belastung werden. Ein hoher Verschuldungsgrad, beschleunigt sinkende Immobilienwerte und die sich verschlechternde operative Lage bei Büroimmobilien seien die Hauptproblembereiche und könnten zusätzliche Maßnahmen zur Liquiditätssicherung erforderlich machen. Er sieht außerdem die Gefahr, dass die Zielsetzungen verfehlt werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.