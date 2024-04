NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen sei mit sehr viel Gegenwind konfrontiert, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nicht nur laste die träge Wirtschaftsentwicklung Deutschlands auf dem Büroimmobilienmarkt, auch drohe dem Unternehmen eine Abstufung des Kreditratings. Daher bleibe eine Verringerung der Schulden oberste Priorität. All das laste aber auf dem operativen Gewinn./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 20:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 20:55 / ET



