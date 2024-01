LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 610 auf 650 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Auftragsentwicklung des Halbleiterausrüsters biete ein gutes Stück Sicherheit für den Ausblick auf 2025, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zyklische Aufschwung gewinne zunehmend an Fahrt. Der aktuelle Kurs preise aber bereits mögliche Erhöhungen der Schätzungen ein, weshalb die Aktie nur mit "Equal Weight" eingestuft werde./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 22:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 04:00 / GMT



