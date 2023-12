NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Analyst Mark Li revidierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu globalen Ausrüstern der Chipindustrie seine 2023er-Modell-Annahme für diesen Bereich nach oben. Damit trage er der stärkeren Kundennachfrage Rechnung. Zudem hob er seine Schätzungen für 2024 leicht an, geht aber nun von einem leicht rückläufigen Jahr für die Ausrüstungsausgaben aus. Zu ASML schrieb er, dass bei dem Anbieter von Lithografie-Systemen die Nachfrage aus China besonders ausgeprägt sei und dieser 2023 Marktanteile gewonnen habe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 22:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 22:48 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.