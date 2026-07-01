NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16525 auf 16370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das zweite Quartal sieht Analyst Rajan Sharma seine Prognosen etwas unter dem von den Briten ermittelten Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im Fokus stehen bei ihm die Forschungsausgaben sowie der Gegenwind für Farxiga./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:30 / BST

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