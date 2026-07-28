AstraZeneca Aktie
|152,55EUR
|3,05EUR
|2,04%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Das Management fokussiere sich wieder verstärkt auf die 25 Ergebnisse klinischer Phase-III-Studien, die in den kommenden 18 Monaten erwartet würden, sowie auf sechs neuartige Wirkstoffe, für die im Jahr 2027 Phase-III-Daten vorliegen sollten, schrieb Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das risikoadjustierte, kumulierte Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, das auf den für 2026 erwarteten Studienergebnissen basiere, sei intakt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
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|DZ BANK
|13:15
|AstraZeneca Buy
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|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:21
|AstraZeneca Buy
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|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|150,60
|0,74%
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|14:58
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|14:58
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
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|14:40
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|Bernstein Research
|14:38
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|Bernstein Research
|14:31
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|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
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|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
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|Deutsche Bank AG
|13:33
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|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
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|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
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|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
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|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
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|Deutsche Bank AG
|12:33
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:03
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:19
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:51
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
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