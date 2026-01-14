Aurubis Aktie

143,50EUR 1,80EUR 1,27%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

14.01.2026 10:22:34

Aurubis Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Kupferproduzenten dürften solide ausgefallen sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Allerdings dürfte Aurubis die Ziele derzeit noch nicht erhöhen. Augustin hob aber seine Schätzungen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Hold
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
141,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
141,40 € 		Abst. Kursziel*:
-0,28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
143,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,74%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

