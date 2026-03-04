Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
