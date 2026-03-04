Continental Aktie

67,50EUR -0,38EUR -0,56%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

04.03.2026 10:14:21

Continental Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66,36 € 		Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
67,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,22%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

