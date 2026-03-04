Continental Aktie
|67,50EUR
|-0,38EUR
|-0,56%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
04.03.2026 10:15:34
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 zeichne sich ein Ergebniswachstum ohne steigende Absatzvolumina ab, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Das untere Ende der Ebit-Zielspanne schließt der Experte tendenziell aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,12 €
|
Abst. Kursziel*:
11,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,04
|-1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:06
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:05
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|11:04
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:03
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|10:04
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.