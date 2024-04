NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen fürs erste Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nachdem die Erwartungen zuletzt insgesamt auf eine neue Basis gestellt sein worden, dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern solide Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl reichten die Kurstreiber aus dem Pharmageschäft noch nicht aus, die Unsicherheiten rund um die US-Rechtsstreitigkeiten etwa hinsichtlich des Unkrautvernichters Glyphosat auszugleichen./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2024 / 22:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.