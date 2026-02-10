BBVA Aktie

20,81EUR 0,11EUR 0,53%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

10.02.2026 13:21:55

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 24,50 auf 24,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Spanier am Dienstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Er verschob zudem die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
24,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,85 € 		Abst. Kursziel*:
19,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

