FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mangelnde Nachfrage kleiner und mittelgroßer Unternehmen hinterlasse Spuren bei dem IT-Dienstleister, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen für 2024. Im Schlussquartal dürfte sich das Umfeld bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen nicht spürbar erholt haben und bei den öffentlichen Kunden seien die Wahlen im kommenden Monat auch nicht hilfreich./mis/men



