Befesa Aktie

32,42EUR -0,10EUR -0,31%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 08:40:30

Befesa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,24 € 		Abst. Kursziel*:
14,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten