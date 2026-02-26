Befesa Aktie

31,26EUR -1,26EUR -3,87%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

26.02.2026 15:16:13

Befesa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,66 € 		Abst. Kursziel*:
32,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,36%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

