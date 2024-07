HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf vor der Berichtssaison der Konsumgüterhersteller auf "Buy" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Hersteller von Kosmetikartikeln dürften mit tristeren Wachstumsaussichten konfrontiert sein als bisher wegen der Schwäche in China, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das treffe Beiersdorf aber weniger hart, denn die Hamburger erzielten in China nur zehn Prozent des Umsatzes./bek/mis



