WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklungen seien aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
95,64 €
|
Abst. Kursziel*:
34,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
95,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
