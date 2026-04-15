Beiersdorf Aktie
|76,28EUR
|0,56EUR
|0,74%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte ein böses Erwachen werden und die Träume für 2026 platzen lassen, schrieb Callum Elliott am Freitag. Die Jahresziele der Hamburger seien wohl doch eher realistisch als konservativ. Elliott kappte seine Schätzungen aufgrund langsameren Wachstums und höheren Investitionsbedarfs des Konsumgüterkonzerns./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74,50 €
|
Abst. Kursziel*:
27,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,54%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
