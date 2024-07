NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer zweitägigen Veranstaltung des Autobauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Es sei über Markenstrategie und technologische Architekturen im Bereich der Elektromobilität gesprochen worden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine verbesserte Offenlegung der Nettoliquidität im Automobilbereich habe das Zeug dazu, um eine Debatte über die Bewertung und die strategischen Optionen auszulösen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.