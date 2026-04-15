ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbewegungen hingen momentan einzig vom Iran-Krieg ab, schrieb Jason Napier am Freitagabend. Unter den europäischen Banken mögen französische Geldinstitute ihm zufolge Stagflation am wenigsten. Die UBS erwartet allerdings nur eine milde Stagflation, also stagnierendes oder nachlassendes Wachstum bei gleichzeitigem Preisauftrieb. Daneben rechnet sie mit attraktiven Bewertungen und starken Gewinnaussichten. Napier erwartet daher eine Outperformance der Franzosen mit BNP als Favorit./ag/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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