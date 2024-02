FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Resultate der französischen Großbank hätten zwar enttäuscht, was jedoch vielen Einmaleffekten geschuldet sei, schrieb Analyst Sharath Kumar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht nicht davon aus, dass sich diese Schwäche auf das laufende Jahr überträgt./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.