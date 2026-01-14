BNP Paribas Aktie
|87,22EUR
|1,03EUR
|1,20%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem Branchenausblick auf 2026 vom Dezember stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch. BNP hatte Napier erst in der Vorwoche zum Kauf empfohlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
103,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87,35 €
|
Abst. Kursziel*:
17,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
