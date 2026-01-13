BNP Paribas Aktie
|86,66EUR
|-0,31EUR
|-0,36%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
103,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,42 €
|
Abst. Kursziel*:
19,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)