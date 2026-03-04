NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



