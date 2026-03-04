Brenntag Aktie
|48,64EUR
|-0,81EUR
|-1,64%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
