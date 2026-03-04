Brenntag Aktie

48,64EUR -0,81EUR -1,64%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

04.03.2026 11:48:11

Brenntag SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,36 € 		Abst. Kursziel*:
32,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name::
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

