HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,20 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei aber, dass das Management erste Anzeichen für eine Nachfragebelebung aus eigener Kraft sehe. So sei der Auftragseingang im April und in den ersten Tagen im Mai wieder gestiegen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 21:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 08:16 / MESZ



