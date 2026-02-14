Coca-Cola Aktie
|66,12EUR
|-0,39EUR
|-0,59%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 78 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Getränkekonzerns seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Nik Modi am Mittwoch. Zwar seien sie von einigem vorübergehenden Gegenwind und zeitliche Faktoren beeinträchtigt, aber die positive Dynamik des Portfolios überwiege./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 76,81
|
Abst. Kursziel*:
13,27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 78,68
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
