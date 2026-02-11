TotalEnergies Aktie

63,60EUR 0,89EUR 1,42%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

11.02.2026 11:09:16

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege aber am unteren Ende des Erwartungsrahmens./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,71 € 		Abst. Kursziel*:
-4,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,09%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

