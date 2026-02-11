TotalEnergies Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege aber am unteren Ende des Erwartungsrahmens./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,09%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
