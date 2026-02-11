International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. In einem am Mittwoch vorliegenden offenen Brief an den neuen Finanzvorstand Jose Antonio Barrionuevo legte Analyst Alex Irving seine Überlegungen zu den richtigen Prioritäten für Barrionuevos Amtszeit bei der Airline-Holding dar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
