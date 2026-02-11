Siemens Energy Aktie

158,50EUR 5,95EUR 3,90%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

11.02.2026 11:06:06

Siemens Energy Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
158,60 € 		Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
158,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

