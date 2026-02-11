AIXTRON Aktie

22,33EUR -0,30EUR -1,33%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

11.02.2026 13:14:08

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen und die Aussagen des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie ließen positive Rückschlüsse auf die Optoelektronik zu, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend. Das Segment Power Chips erreiche derweil die Talsohle./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,96 € 		Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

