Coca-Cola Aktie

64,93EUR 0,28EUR 0,43%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:10:41

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 79 auf 83 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zielvorgabe für die klassische "Coke" stimme zuversichtlich, schrieb Andrea Teixeira am Dienstagabend. Es gebe Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Die Volumina und auch die Preise des Getränkeherstellers hätten sich gut entwickelt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 76,81 		Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 76,86 		Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten