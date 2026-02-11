NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 79 auf 83 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zielvorgabe für die klassische "Coke" stimme zuversichtlich, schrieb Andrea Teixeira am Dienstagabend. Es gebe Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Die Volumina und auch die Preise des Getränkeherstellers hätten sich gut entwickelt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.