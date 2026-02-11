Coca-Cola Aktie
|64,93EUR
|0,28EUR
|0,43%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 79 auf 83 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zielvorgabe für die klassische "Coke" stimme zuversichtlich, schrieb Andrea Teixeira am Dienstagabend. Es gebe Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Die Volumina und auch die Preise des Getränkeherstellers hätten sich gut entwickelt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 83,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 76,81
|
Abst. Kursziel*:
8,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 76,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
10.02.26