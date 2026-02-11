Novo Nordisk Aktie
|41,21EUR
|-0,13EUR
|-0,30%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal von 475 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Schwankungen in der Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns seien nur schwer zu verdauen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Doch trotz vieler Widrigkeiten könne das Unternehmen vom Trend zur Gewichtsreduzierung letzten Endes profitieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
400,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
314,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|41,10
|-0,57%
