Novo Nordisk Aktie

41,21EUR -0,13EUR -0,30%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

11.02.2026 11:08:53

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal von 475 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Schwankungen in der Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns seien nur schwer zu verdauen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Doch trotz vieler Widrigkeiten könne das Unternehmen vom Trend zur Gewichtsreduzierung letzten Endes profitieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
400,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
314,95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

11:08 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 41,10 -0,57% Novo Nordisk

