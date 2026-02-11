Evonik Aktie
|15,98EUR
|0,14EUR
|0,88%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Halten
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,68%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
15,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,13%
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
10.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Evonik von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)