Evonik Aktie

15,98EUR 0,14EUR 0,88%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

11.02.2026 13:37:00

Evonik Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Halten
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
16,11 € 		Abst. Kursziel*:
-0,68%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
15,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,13%
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

